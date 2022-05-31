Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda İnegöllü genci bıçaklayan Suriye uyruklu saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.
Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Latıf K.(15)'ya laf atan henüz ismi belirlenemeyen Suriye uyruklu şahıs saldırdı. Saldırgan Suriyeli bıçakla, Latıf'ı yaraladı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.
İnegöllü genci sokak ortasında bıçaklayan Suriyeli kaçtı
Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda İnegöllü genci bıçaklayan Suriye uyruklu saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.
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