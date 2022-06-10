Kızılcıklı İlk Kez İnegöl’de Konuştu

DEVA Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı İnegöl’deki basın mensupları ile buluştu. Yerel, ulusal ve uluslar arası birçok konuda açıklamalarda bulunan Sedat Kızılcıklı, “İnegöl’de hizmet yapma noktasında hiç kimse benimle yarışamaz. Benim dönemimle kendi dönemini karşılaştıramaz.” dedi.

AK Parti’den istifa ederek DEVA Partisine geçen Sedat Kızılcıklı İnegöl’deki basın mensupları ile buluştu. DEVA Partisi İnegöl İlçe binasında yapılan toplantıda Kızılcıklı merak edilen birçok soruya cevap verdi.

KABAHATİ KENDİNİZDE ARAYIN

İşte DEVA Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı’nın açıklamaları: “Yol arkadaşlarımın herhangi bir tepkisi olmadı. Kimse aramadı. Mesaj yolunda ve sosyal medyadan yazan oldu. Ben bir konuda çok sevinçliyim. Sedat Kızılcıklı kendini savunmak zorunda kalmadı. İlçe halkı Sedat Kızılcıklı’yı savundu. Sosyal medyada; Hain o, Sattı bizi, Kim bilir ne aldı gibi suçlamaların karşısında İnegöl halkı; ‘Siz Sedat abiye bunu söyleyemezsiniz, biz onu tanıyoruz, hizmetlerine şahidiz, siz kabahati kendinizde arayın gibi bana sahip çıkan birçok kardeşimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakaretlere dava açabilirdim ama siyasette hoşgörülü olmak lazım. İleri ki günlerde bende haklı çıkacağım ve benden özür dileyecekler. Yol arkadaşlarımın hiç biri beni aramadı ama arayan çok AK Partili oldu. Sen doğru yaptın, mecburiyetten duruyoruz gibi sebeplerle ayrılamadığını söyleyenlerde oldu. Olumsuz dönüşler ise sosyal medya ve mesajla oldu. Onlara geri cevap vermedim vermeyi de düşünmüyorum.”

AKRABA BAKAN DÖNEMİNDE AYRILMAM LAZIMDI

“Geçiş süreci çok hızlı oldu. Genel Başkanımız özellikle sır gibi saklamamı istedi. Sadece eşim ve yıllardır iş ortaklığı yaptığım Berat Ertopuz biliyordu ki ona da yarım saat kala bildi verdim. Geçmekle pişman değilim, hatta geç kaldığımı düşünüyorum. Akraba bakan döneminde o söylemler döneminde ayrılmam lazımdı. 17-25 Aralık operasyonundan sonra bir televizyon programında konuyu konuştuğumuzda iki tane büyük iddia var. Paralel devlet ve yolsuzluk iddiası. Bu devlet bu iki iddianın da üzerine aynı kararlılıkla giderse bu millet alkışlar. Birini bırakır birini bırakırsa sıkıntı olur demiştim ki öyle de oldu. Paralel devlet konusu üzerine gidildi diğer yok sayıldı.”

RABİA İŞARETİ YİNE YAPARIM

“İstifa sürecinden 10-12 gün önce AK Parti İlçe Başkanı tarafından davet edildiğim bir toplantı vardı. Eski arkadaşların bir araya geldiği. Basın yok, siyasi propaganda yok, eskiyi konuşacağız. Gittim. O sırada Genel Başkanla da konuşmamıştım. Sohbet ettik. Eski günleri yad ettik. Gece 12’ye kadar da oturduk. Programın bir kısmında Alinur Aktaş başkanımızda katıldı. Sonra kalktık, resim çekilelim dediler, tamam dedik. Rabia yapalım dediler, tamam dedik. 10-12 gün sonra DEVA Partisine geçişimiz olunca hemen o fotoğrafı servis etmişler. Rabia işareti yine yaparım. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet. Rabianın anlamını bu şekilde anlatmadılar mı bize? Var mı itirazı olan? Yok. Bizim yaptığımız toplantıda tartışma olmadı. Bizden sonra yapılan bir toplantıda çok tartışmalar olmuş.”

İNEGÖL’DE HİZMET YAPMA NOKTASINDA HİÇ KİMSE BENİMLE YARIŞAMAZ

“Bizim dönemimizde İnegöl’de herhangi bir çatışma olmadı. Dolayısıyla İnegöl’e hizmet ettik. 2002-2011 arası yıllara bakın. Ben Sedat Kızılcıklı olarak bütün eylemlerimin, hizmetlerimin arkasındayım. İhtisas OSB’yi, Türkiye’nin ilk ilçe Fen Lisesini, 11 lise binası, Babasultan ve Boğazköy barajlarını, Mezitler ve Bursa arası duble yolu, Halk Eğitim Merkezini İnegöl’e kazandırırdık. İnegöl’e doğalgazı getirdik. Akhisar’ı imara açtık. TOKİ’leri yaptık. Yani yapmadığımız hizmet yok. Biz sadece hizmete odaklandık. 2011 ile 2022 arası ne olduğunun takdirini benim dışımdaki yetkililere sormanız lazım. İnegöl’de hizmet yapma noktasında hiç kimse benimle yarışamaz. Benim dönemimle kendi dönemini karşılaştıramaz. Karşılaştırılabilecek tek dönem vardır. O da eski ticaret bakanımız Ahmet Türkel’in dönemidir.”

2015’TEKİ 2’İNCİ SEÇİMDE ADAYLIK İÇİN ARANDIM, KABUL ETMEDİM

“07 Haziran 2015’te yapılan seçimler öncesinde baktık ki İnegöl’de hizmetlerde aksamalar var. Hizmet edelim diye aday adaylığı için başvurduk. Genel merkezimiz farklı bir takdirde bulundu. Saygı duyup kenara çekildik. Tek başına iktidar çıkmadı. Seçimin yenilenmesi kararı verildi. O ara şahsıma telefon geldi. Aday ol, seni listeye almak için elimizden geleni yapacağız denildi. Ben bunu doğru bulmadığımı söyledim. İsimler önemli değil. 07 Haziran seçimlerinde bir tercih yapmışsınız, o gün seçtiğiniz adama hadi şimdi git bakalım, yerine başkasını koyacağız yaklaşımı bana yapılsa ben doğru bulmayacağım için baskı gelmesine rağmen, hatta sen sadece bankaya parayı yatır gerisini düşünme demelerine rağmen adaylık müracaatı yapmadım.”

TÜRKİYE’DE İŞLER İYİ GİTMİYOR

“Bu çatı altında verilen tüm görevler kutsaldır. Çaycılığa dahi razıyım dedim. Ama 2011’den sonra sağ olsunlar hiçbir şey teklif etmediler. Mevki makam için bırakmış olsaydım 2015’de teklif geldiğinde hemen atlardım. Ama bunu yapmadım. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de işler iyi gitmiyor. Bu nedenle DEVA Partisi kadrolarının ülkeyi yönetmesini düşünüyor ve bunun için arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.”