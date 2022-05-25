ARNAVUTKÖY, İNEGÖLLÜ FUTBOLCUNUN GOLÜYLE 2. LİGE YÜKSELDİ

ARNAVUTKÖY, İNEGÖLLÜ FUTBOLCUNUN GOLÜYLE 2. LİGE YÜKSELDİ

Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u yenerek 2. Lig'e yükseldi. TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Finalinde Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 90+3'te İnegöllü futbolcu Samet Günhan’ın golüyle 1-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

Muratbey Köyü Gürcü Kültürü Yaşatma Yardımlaşma ve Turizm Derneği sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Köylümüz Samet Günhan’ın golüyle Arnavutköy Belediye 2. Lige yükselmiştir. Kendisini ve takım arkadaşlarını tebrik ediyoruz” diyerek İnegöllü futbolcuyu tebrik ettiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 14:31
nevzat

nevzat

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