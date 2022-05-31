İNEGÖLSPOR’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

İnegölspor Basın Sözcüsü Korhan Kaynakçı, yeni görev dağılımını açıkladı.

Kaynakçı, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Olağan genel kurulumuzun ardından hayırlısıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik ve yeni sezon planlamalarımızı yaptık. Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu önderliğinde yaptığımız ilk yönetim kurulu toplantımızda görev dağılımını da gerçekleştirdik. Yapılan görev dağılımımız ise şu şekilde oldu; Rıdvan Kocaağa As Başkan, Aziz Bolat Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Abdurrahman Maksutlar Başkan Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu, Ali Şahin Başkan Yardımcısı ve Teknik İşler Sorumlusu, Ahmet Bayhan Başkan Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Nuhi Solak Genel Sekreter, Sedat Esadi Genel Sekreter, Bekir Ergün Muhasip, Aziz Sezikli Muhasip, Volkan Kardaş Federasyon Temsilcisi, Cüneyt Öztürk Federasyon Temsilcisi, Mustafa Arıcı Futbol Şube Sorumlusu, Cihan Bozacılar Futbol Şube Sorumlusu, Serkan Bak Futbol Şube Sorumlusu, Ozan Can Basın Sözcüsü, Hüseyin Tuna Basın Sözcüsü, Korhan Kaynakçı Basın Sözcüsü, Turgut Başdinç Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu, Cavit Ünalan Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu, Burak Gönül Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlusu, Enes Özer Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlusu, Serkan Deyirmenci Amatör Kulüpler Sorumlusu, Ali Ezim Amatör Kulüpler Sorumlusu, Burhan Serbest Taraftar Sorumlusu, Mehmet Özdamar Tesisler Sorumlusu, Mevlüt Karatay Tesisler Sorumlusu, İbrahim Işıkoğlu Altyapı Sorumlusu, Serkan Taylan Altyapı Sorumlusu, Mustafa Şeşka Spor Okulları Sorumlusu ve Tufan Tutum Store Sorumlusu oldu. Görev dağılımlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum