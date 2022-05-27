BYMODA OUTDOOR ERKEK SPOR GİYİM MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI

Bymoda Outdoor Erkek Spor Giyim mağazası Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi numara 2 adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Belediye Başkanı Alper Taban, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun, MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun ile kalabalık davetliler katıldı.

Kurdel kesimi öncesinde bir konuşma yapan ByModa Outdoor Erkek Spor giyim mağazası işletmecisi Erdem Torun, “Katılımlarınızdan dolayı herkese çok çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Ürünlerimiz genelde ihraç ürünlerinden oluşuyor. Yurt dışına ihraç edilen üst segment ürünlerinden seçiyoruz. Bay spor giyim ürünlerini satıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Belediyemize komşu olacak işletmemizin açılışını yapıyoruz. İnegöl gerçekten hızlı büyüyor. İnegöl, Bursa’da 17 ilçe arasında en fazla inşaat faaliyetinin yapıldığı yer. 1 milyon nüfuslu Osmangazi var 700 bin nüfuslu Yıldırım ilçesi var 500 bin nüfuslu Nilüfer var ama 300 bin nüfuslu İnegöl’de ciddi derecede inşaat faaliyeti var. Buda yeni yeni işletmelerin açılması demek. Burası İnegöl’ün en merkezi noktası, işletmelerin yaşaması bizim için çok kıymetli. Vergi oluşturuyor istihdam oluşturuyor ben cesaretlerinden dolayı işletmecimizi kutluyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 16:06