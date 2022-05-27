İnegöl AVM'de Haziran ayı dolu dolu geçecek

Yenilenen yüzü ve açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla İnegöl AVM; Haziran ayında hem çocuklar hem de yetişkinlikler için çok özel etkinlik ve kampanyalar hazırladı. 4 Haziran’da Canlı Müzik etkinliği, 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü’ne özel Çiçek Dikim Çocuk Atölyesi, 11-12 Haziran’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleşecek. Babalar Günü’ne özel hazırlanan kampanya kapsamında; 250 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese babalar Gününe özel iki gün boyunca karikatür çizimi hediye edilecek. 25 Haziran’da yapılacak Spor Şenliğinde GYM Fit ile zumba gösterisi, parkur yarışmaları, spinnig gösterisi gerçekleşecek ve 26 Haziran’da minik misafirlere özel Çocuk Tiyatrosu sahnelenecek.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, atölyeleri, etkinlikleri ve yeni kampanyası ile İnegöllülere hareketli bir Haziran ayı programı hazırladı.

İnegöl AVM’de 4 Haziran’da Canlı Müzik etkinliği, 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü’ne özel Çiçek Dikim Çocuk Atölyesi, 11-12 Haziran’da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleşecek. 17.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek şenlikte; Dev Jenga, Halat Çekme, Çuval Yarışı, Hulahop, Sek sek oyunu, Mumyalama Yarışması, Kaşıkla Pinpon Topu Taşıma, Sandalye Kapmaca, Balon Patlatma, Yüz Boyama, Sosis Balon gibi etkinlikler çocukları bekliyor olacak.

Babalar Günü’ne özel hazırlanan kampanya kapsamında; 250 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese babalar Gününe özel iki gün boyunca karikatür çizimi hediye edilecek.

25 Haziran’da yapılacak Spor Şenliğinde GYM Fit ile zumba gösterisi, parkur yarışmaları, spinnig gösterisi gerçekleşecek. Çocuk tiyatrosu konusunda çok talep alan AVM minik ziyaretçilerini 26 Haziran’da özel Çocuk Tiyatrosu ile buluşturacak.

AÇIK HAVADA ALIŞVERİŞ KEYFİ…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla herkesi etkinliklere ve alışverişe bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.