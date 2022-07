MUHTARLARDAN 'İNEGÖL İL OLMALIDIR' BİLDİRİSİ

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak yaptığı yazılı açıklamada, “İnegöl her alanda dünyada gelişen bir şehir olduğundan dolayı her alandaki hizmetinde en iyisine en güzeline layıktır diyoruz bundan dolayı bizler İnegöl il olmalıdır diyoruz” dedi.

Yazılı yapılan açıklama da Başkan Çakmak şu ifadeleri kullandı;

“İnegöl hepimizin bildiği gibi 100 yıllara dayanan geçmişi ile Osmanlı'nın ilk Fetih ettiği şehir. İlk şehidini verdiği şehir. Osmanlı'nın kurulduğu temellerinin atıldığı ve tüm dünyaya yayılmasına vesile olan bir şehirdir. İnegöl o günlerden itibaren her alanda öncü olmuş, her alanda ilklerin kenti ve şehri olmuştur. Osmanlı dönemi ile birlikte İnegöl başkent Bursa'nın her alandaki destekçisi olmuş ve akabinde İstanbul'un fethi ile İstanbul'un başkent olmasıyla, yine İnegöl İstanbul'un sarayın bütün ihtiyaçlarını karşılayan şehir olmuş. Kerestesi ile Gemlik limanından yine İstanbul'un ve değişik yerlerin kereste ihtiyacını karşılayan şehir olmuştur. İnegöl Cumhuriyet dönemine geçildiğinde de yine mobilya sektörüne, Sandalyecilikle girilmiş ardından Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş, ilçeler arasında ilk defa Ticaret ve Sanayi Odası da 100 yılı aşkın bir süre önce kurulmuş. Bugün itibari ile de artık Organize Sanayi Bölgelerinde üçüncüsü olan ve sayıları gitgide zamanla artmaya başlayacak olan İnegöl Türkiye'nin ticaretine sanayisine yön veren bir şehir olmuştur. İnegöl ekonomik sıralamada Türkiye'de ilk 17 şehir arasına girmekten ihracatı ithalatından fazla olan ülkemizdeki ender şehirlerden biridir. İnegöl mobilyasıyla, sanayisiyle, tarımıyla, turizmi ile gerek Türkiye'de gerek dünyada tanınmış bir şehrimizdir. İnegöl, tarih boyunca insanların çekim merkezi olmuştur. Balkanlardan Kafkaslardan, yurdumuzun 81 ilinden, Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan, Azerbaycan'dan, Türkmenistan’dan yani dünyanın her yerinden insanların bu cazip olan şehre göçleri olmuştur ve İnegöl insanı da ensar ruhuyla bütün gelen vatandaşlarımızı kardeşlerimizi bağrına basmıştır. Bugün, İnegöl 300 bine varan nüfusuyla, ticaret hacmi ile tarımıyla, turizm ile ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile artık büyümüş sınırlarını aşan bir şehir olmuştur.”

“İnegöl il olmalı olmalıdır. İnegöl il olduğunda, kendini geliştirmede daha da ileriye gidecektir. Bugün elde ettiği her alandaki ilerleyişini daha da arttıracaktır. Çünkü il olmak yönetimin artık söz sahibinin orada olması demektir. Yatırımların direk oraya gelmesi demektir. Böylece daha hızlı yatırım insanların ihtiyaçları olana ulaşma da sürat kazanacaktır evet İnegöl il olmalıdır. İnegöl il olduğunda artık insanların ihtiyaçları insanların ürettikleri daha katma değerli olarak diğer illere ve dünyanın her yerine ulaşabilecektir sanayicimizin çocuklarımızın çiftçimizin bütün iş ve işlemleri süratle hızlı bir şekilde yapılabilecektir biz inanıyoruz ki insanın daha iyi yaşayabilmesi adına İnegöl il olmalıdır insanı da hizmetin en güzeline layıktır en iyisine layıktır düşüncesindeyiz. Onun için İnegöl il olmalıdır. İnegöl her alanda dünyada gelişen bir şehir olduğundan dolayı her alandaki hizmetinde en iyisine en güzeline layıktır diyoruz bundan dolayı bizler İnegöl il olmalıdır diyoruz. İl olduğumuzda Muhtarlar olarak mahallerimizin hizmet akışının hızlanacağını, köy statülerimize yeniden dönüleceğini, kazanımlarımızı yeniden elde edeceğimizi düşünüldüğümüzden; İnegöl il olmalı diyoruz, şimdiden de teşekkür ediyoruz.”