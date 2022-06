SANKO’DA İŞÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN SÖZLEŞME İMZALANDI

SANKO Holding ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Gaziantep’teki fabrikada mutlu sonla bitti. İlk 6 ay için yüzde 55 zam alan işçilerin en düşük maaşı 7 bin 640 lira oldu.

Yaklaşık 2 aydır süren Toplu İş Sözleşme görüşmeleri SANKO Holdingin Gaziantep’te bulunan fabrikasında geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan anlaşma ile son buldu. Görüşmelere Holding adına Sanko Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Holding CEO’su Ahmet Tansel Varan, Personel Müdürü Gündüz Taşkın ve İSKO Şubesi Personel Müdürü Sedat Binici yer alırken, sendika adına ise TEKSİF Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin, Genel Eğitim Teşkilatlandırma Sekreteri Ersin Çelik, Şube Başkanları Yusuf Özkan, Nuri Bay, Selçuk Bozkaya katıldı.

İLK 6 AYDA YÜZDE 55 ZAM

Yapılan sözleşme de SANKO Holdingdeki 6 bini aşkın çalışana ilk 6 için yüzde 55 zam yapılırken, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 aylık süreler için enflasyon oranında zam yapılacak. Yapılan sözleşme sonunda SANKO Holdinge giren bir çalışanın en düşük maaşı 7 bin 640 lira olurken, ayrıca 3 ikramiye haricinde 1 ikramiye ise ikiye bölünerek dini bayramlarda işçilere ekstradan verilmesine karar verildi. İkramiyeler dahil edildiğinde en düşük maaş 8 bin 102 lira net oldu.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Sözleşme sonrasında SANKO Holding İSKO Şubesinde işçilerle bir araya gelerek müjde veren TEKSİF Sendikası İnegöl Şubesi Başkanı Selçuk Bozkaya, aylardır titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Bozkaya, “İnegöl’de 3 bin 500 üyemizi ilgilendiren Türk İşe Bağlı, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ile SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerleri ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30/05/2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış olup, tekstil sektöründe günümüz şartlarına göre en iyi sözleşme yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşmede emeği gecen başta SANKO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adil Konukoğlu’na, Teksif Sendikası Genel Başkanımız sayın Nazmı Irgat’a, Genel Başkan Yardımcımız Sebahattin Çetin’e Teşkilatlandırma ve Eğitim Başkanı sayın Ersin Çelik’e ve TSİ’de yer alan başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz çok büyük bir aileyiz” dedi.

İNEGÖL’ÜN EN İYİ SÖZLEŞMESİ

Çalışanlara zam oranlarını da açıklayan Başkan Bozkaya, “Geldiğimiz noktada herkesin işi çok zor. Bütün bunları düşünerek; İlk 6 aylığına yüzde 55, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 6 aylık süreler için enflasyon oranında zam yapılacak. Her bir üyeye kıdem yılına göre bürüt maaşının yüzde 1 kıdem zammı yani çalışan üye 10 yıllık ise yüzde 10 kıdem zammı yan kolanda gösterilecek. Ayrıca da ilk altı ay için bunun üzerine yüzde 55 ücret zammı alınacak şekilde imzalamış bulunuyoruz. Tüm Sosyal Haklarda yüzde 55 ile yüzde 90 arasında ücret zammı artış oranında artış sağlanmıştır. İşyerinde sıfır kıdeme sahip çalışanın sendika üyesi olması halinde en düşük işçinin alacağı net ücret 7 bin 640 TL’dir. Her yıl Ramazan ayında verilmek üzere 50 kg Şeker, 15 Lt Sıvı Yağ, 2.5 kg Kırmızı Et, 2,5 kg Helva, 1 Adet Tavuk, 5 kg Makarna 10 kg Pirinç, 5 kg Bulgur, 2 kg Zeytin 1 kg Çay verilmektedir. İSKO ve Martelli AŞ.’de çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılmış olup, tedavi hizmeti almaktadırlar. Bu sayede tüm çalışanlara Türkiye’de ki tüm özel hastanelerden hizmet alması sağlanmıştır. Ben yapılan bu Toplu İş Sözleşmesinin işçi, işveren camiasına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.