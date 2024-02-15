T.C.

BURSA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1698 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Eskişehir ili,Seyitgazi ilçesi, ÜçsarayMah. Nüfusuna kayıtlı,05/01/192933364502286 TC kimlik numaralı,Satı ve Hüseyin oğlu, HÜSEYİN AYAN'ın izine rastlanmamış, sağ veya ölü olduğu hakkında bir haber alınamadığı ve uzun süreden beri de tüm aramalara rağmen bulunmadığı iddia olunmaktadır. HÜSEYİN AYAN'ın TMK'nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden HÜSEYİN AYAN ile ilgili olarak bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren6 ay içinde mahkememizin 2023/1698 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.