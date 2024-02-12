BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 BH 210 plakalı 1996 model FORD marka CENAZE ARACI-KAMYONET satışı

Muhammen Bedel : 100.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 3.000,00-TL

2. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 264 plakalı 1998 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 300.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 9.000,00-TL

3. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 364 plakalı 1995 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 270.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 8.100,00-TL

4. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 374 plakalı 1995 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 280.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 8.400,00-TL

5. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 209 plakalı 1998 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 300.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 9.000,00-TL

6. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 BH 207 plakalı 1997 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 300.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 9.000,00-TL

7. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 96-6021 demirbaş numaralı 1996 model WİRİTGEN marka ASFALT FREZE satışı

Muhammen Bedel : 980.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 29.400,00-TL

8. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 379 plakalı 1995 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 270.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 8.100,00-TL

9. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 BS 446 plakalı 1998 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 310.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 9.300,00-TL

10. Bursa Büyükşehir Belediyesi Envanterine Kayıtlı 1 adet 16 KH 005 plakalı 1999 model BMC marka KAMYON satışı

Muhammen Bedel : 320.000,00-TL + KDV (%20)

Geçici Teminat %3 : 9.600,00-TL

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 21/02/2024 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi her bir ihale için 1.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İstenen belgelerin 20.02.2024 Salı günü saat 16.00’ya kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir

İSTENEN EVRAKLAR ŞİRKETLER ŞAHISLAR 1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 3 Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği 5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi 8 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi 9 Tebligat Adresi Beyanı 9 Tebligat Adresi Beyanı

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr