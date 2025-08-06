BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MURADİYE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra No Cinsi Plaka No Marka / Model/Tipi Rengi Şase No Durumu Bulunduğu Yer Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati

1 Otomobil 34 KRC 747 Tofaş-Fiat/1973/124A Kırmızı TOFAŞ124A0026537 Tamiri ile kullanılabilir. Kaan Yediemin Otoparkı 42.000,00 TL 12.600,00 TL 13.08.2025 09:30

2 Kamyonet 26 RD 305 Ford/2005/Ranger Gri WFOBMFD304W406163 Tamiri ile kullanılabilir. Bursa Yediemin Otoparkı 100.000,00 TL 30.000,00 TL 13.08.2025 10:00

3 Otomobil 53 AT 218 Renault/1996/L423 Kırmızı(karmen) VF1L42300TR350713 Tamiri ile kullanılabilir. Önder Yediemin Otoparkı 46.500,00 TL 13.950,00 TL 13.08.2025 10:30

4 Kamyonet 34 EPL 242 Fıat/2013/225 Beyaz NM422500006835832 Tamiri ile kullanılabilir. Bursa Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bahçesinde 200.000,00 TL 60.000,00 TL 13.08.2025 11:00

5 Otomobil 34 ZK 2624 Opel/2000/Astra HB CD Siyah WOLOTGF48Y5057321 Tamiri ile kullanılabilir. Onur Yediemin Otoparkı 212.000,00 TL 63.600,00 TL 13.08.2025 11:30

SATIŞI YAPILACAK DİĞER TAŞINIRLAR

Sıra No Cinsi Satışa İlişkin Özel Durum Miktarı Bulunduğu Yer Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati

6 Tekstil (Aile Boyu Bornoz Seti) Şahin Home & Living Marka 135 adet Kullanılmamış, devamı olmayan. Demirtaş Dumlupınar Mah.2. Kuzey Sok.No:32 Osmangazi/Bursa 62.100,00 TL 18.630,00 TL 13.08.2025 13:30

1) Yukarıda cinsi ve nitelikleri belirtilen taşınırların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve tahmini bedel üzerinden Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Muradiye Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.)

ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,

d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,

ihale saatinden önce Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

4) Satışı yapılacak taşınırlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Muradiye Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5) Satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.D.V ve her türlü vergi, resim, harçlar, diğer giderler alıcı tarafından ödenecektir.

6) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı yerinde görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

7) İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak, vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir.

8) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.

9) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10) İhale bilgileri https://bursa.csb.gov.tr ve http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.

11) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler 0.224.221 1300 (Dahili-134-136) nolu telefondan da öğrenilebilir.