Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde adliyenin de bulunduğu bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Gelibolu ilçesinde Kaymakamlık binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle içerisinde bulunan tüm birimleri ile birlikte tahliye edildi. Binada bulunan Gelibolu Adliyesi de tahliye edildi. Çanakkale Barosu tarafından tahliye sonrasında Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde bulunan binada Gelibolu Adliyesi’nin hizmet vereceği duyuruldu. Baro tarafından yapılan yazılı açıklama da, “Baromuzun müteaddit kereler tüm ilgili mercilere yazılı ve şifahi başvuruları ile Gelibolu Adliyesinin de içinde bulunduğu Kaymakamlık binası, depreme dayanıksız olması sebebiyle içerisinde bulunan tüm birimleri ile birlikte tahliye edilmiştir. 30.04.2024 tarihinden itibaren Gelibolu Adliyesi Kaymakamlık binasının yanı başındaki Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde bulunan binada hizmet vermektedir. Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.