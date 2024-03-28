İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ve İlçe Başkanı Recep Bayrak’ın başarılı çalışmaları ve kendi tabirleriyle “şerefli muhalefet” görevini yerine getirmeleri İnegöl’de her kesimin ilgisini çekmiş durumda.

Gündemde sık sık bulunan, İYİ Parti’nin İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ve İlçe Başkanı Recep Bayrak bu akşam parti binasında 50 gence rozet takarak desteklerini aldıklarını ifade ettiler. İlçe Başkanı Bayrak konuşmasında ”gençlerin ilgi ve teveccühü bizi ayrıca mutlu etmiştir. Bugünümüzün ve geleceğimizin sahibi gençlerin İYİ Parti çatısı altında gelecekleri için bizlerle omuz omuza mücadele etme arzuları bizleri onurlandırmıştır.” dedi.

Törende konuşan Belediye Başkan adayı Sevda Özcan “ Bugün seçim çalışmalarının en heyecanlı anlarından birini yaşıyorum. Gençlerin bendeki yeri çok özeldir. Bu akşam burada bulanan her arkadaşımız benim umudu bir kez daha arttırdı. Hep beraber İnegöl’ü ortak akılla yöneteceğimize sizlerin huzurunda bir kere daha söz veriyorum.” dedi.