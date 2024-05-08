T.C. KARACABEY

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62625626-2022/1098-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Sayı: 2022/1098 Esas,2024/101 Karar

Mahkememizin 26/01/2024 tarih ve 2022/1098 Esas, 2024/101sayılı kararı ile Arslan ve Fatma oğlu 05/11/1981 Fındıklı doğumlu, Rize Fındıklı Tepecik nüfusuna kayıtlı sanık Yücel DALANÇIKAR'ın"Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundanTCK 142/2-h Maddesi gereği4 YIL 2 AY HAPİS cezası ve TCK'nın 53/1 maddesi kapsamındaki Hak Yoksunluklarıile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanıkYücel DALANÇIKAR'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği,sistemde kayıtlı mernis adresininde olmadığı, yapılan adres araştırmasında tebliğata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayamlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.