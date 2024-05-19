

Türkiye'nin köklü tasarım etkinliklerinden biri olan I'm Design, 10. yıl dönümünü 15 üniversiteden 40 öğrenciyi ağırlayarak gerçekleştirildi.



2015 yılından bu yana İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından düzenlenen I'm Design, Türkiye'nin en büyük sektörel tasarım etkinliği olarak öne çıkıyor. Etkinliğin temel amacı, İnegöl Mobilyası markasının tasarım dünyası tarafından daha fazla tanınmasını ve tasarım öğrencilerinin mobilya sektörünü tercih etmesini sağlamak.

Bu yıl 10. kez düzenlenen I'm Design, Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Ayhan ENŞİCİ ve Öğr. Üyesi Tahsin DEMİR'in koordinatörlüğünde gerçekleşti. 6 gün süren etkinliğe 15 üniversiteden 40 öğrenci katıldı. Starwood ve İTSO'nun katkılarıyla düzenlenen I'm Design'da, öğrenciler birbirinden farklı tasarımlarını sundular.



I'm Design, tasarım dünyasının önde gelen isimlerini ve geleceğin tasarımcılarını bir araya getirerek mobilya sektörünün gelişmesine katkıda bulunuyor. Etkinlik ayrıca, İnegöl'ün mobilya tasarım merkezi olma hedefiyle de örtüşüyor.

I'm Design 10. Yıl Kutlaması, mobilya sektörü ve tasarım dünyası için önemli bir buluşma noktası oldu. Etkinlikte ortaya çıkan tasarımların mobilya sektörüne yeni ufuklar açması hedefleniyor.