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T.C. KARACABEY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/141 Esas

DAVALI : HEDİYE BAYAR'a Vesayeten KADRİYE BAYAR Yeşilbağlar Mah. 647/28 Sk. No:8-10 İç Kapı No:3 Buca/ İZMİR

Mardin ili Savur ilçesi Başkavak Mahallesi, Cilt No:11, Hane No:139' da nüfusa kayıtlı, 01/05/1994 Savur doğumlu, 40273882408 TC kimlik nolu HEDİYE BAYAR' ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davanamenin vesosyal inceleme raporunundavalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen davanamede; 8 yaşındaki mağdur Muhammed Emir Peraçi'nin dedesi Mehmet Şerif Bayar ile birlikte yaşadığı, olay günü trafik kazası sonucu yaralandığı ve şüpheli hakkında taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldığı, mağdurun yaşı sebebiyle söz konusu suça yönelik şikayet hakkının, velayet hakkı sahibinde olduğu, İzmir 10. Aile Mahkemesi 2016/303 Esas 2016/583 Karar sayılı ilamıyla mağdurun velayetinin annesi davalı Hediye Bayar'a verildiği, davalının birden fazla suçtan yakalama emri bulunduğu, kendisine ulaşılamadığı ve velayet görevini gereği gibi yerine getiremediği anlaşılmakla; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348 vd. maddeleri ve çocuğun üstün yararı ilkesi gereği, davalının velayet hakkının kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve dava edilmiştir.

Dosyaya alınan 28/04/2022 tarihli sosyal inceleme raporunda; Çocuğun anne ve babası tarafından arayıp sorulmaması,Çocuğun annesi Hediye Bayar'ın çocuk ile ilgili velayet yükümlülüklerini ağır biçimde aksatması,Çocuğa 2 yaşından beri dede Mehmet Şerif Bayar ve anneannenin bakıyor olması, çocuğa karşı herhangi bir ihmal ve istismarın olmaması, çocuğun gelişiminin sağlıklı ilerliyor olması,Dede Mehmet Şerif Bayar'ın çocuğun anneannesi ile birlikte çocuğun maddi ve maneviihtiyaçlarını karşılıyor olması,Dede Mehmet Şerif Bayar'ın çocuğuyla kaldığı evin yaşamak için sağlıklı şartlar taşıyor olması,Çocuğun dedesi ve anneannesi ile yaşamaya alışık olması,Dede Mehmet Şerif Bayar'ın çocuğun velayetini yürütmeye engel teşkil edecek seviyede ciddi bir sağlık probleminin olmaması, kötü alışkanlıklara sahip olmaması,Müşterek çocuğun dedesi ve anneannesi ile yaşamaya devam etmek istemesi sebebiyle ; İlgili Çocuk Muhammed Emir Peraçi'nin velayet haklarının davalı anne Hediye Bayar'dan kaldırılıp vasi olarak Dede Mehmet Şerif Bayar'ın belirlenmesinin çocuğun üstün yararına olacağı mütaala edilmiştir.

Davalı Hediye BAYAR' a HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, bildirilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, ayrıca ön inceleme duruşmasının yapılacağı 11/06/2024 tarihinde saat 09:55 de duruşmada hazır bulunması gerektiği, sulh için hazırlık yapması gerektiği,duruşmaya gelmediğitakdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve 2 haftalık kesin süredevarsatüm delilleri sunması, celbedilecek belgeler için gerekli açıklamayı yapması,bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu, ayrıca sosyal inceleme raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmemesi halindebilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ile dava dilekçesi, sosyal inceleme raporu ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.