Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, cadde trafiğe kapandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesinde meydana geldi. Kökünden çıkan söğüt ağacı, cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Ahmet B. (25) yönetimindeki 16 MA 7321 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay sonucu şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Kapanan yol itfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırmasıyla açıldı.
Kaynak: iha