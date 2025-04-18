Örnek No:54*
T.C.
BURSA
1. GENEL İCRA DAİRESİ
2025/7901 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7901 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet çocuk takım kız + erkek karışık takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet elbise kız elbise
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet takım kız alt üst takım
|15.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet üst kız alt üst tekli
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet kıyafet kız elbise
|15.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst tekli kıyafet kız + erkek alt üst tekli kıyafet
|28.950,00
|193
|Taşınır
|193 Adet zıbın kız + erkek karışık zıbın
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım erkek takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
|6.600,00
|22
|Taşınır
|22 Adet battaniye battaniye
|15.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet zıbın kız zıbın
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım erkek takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım erkek takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
|2.550,00
|17
|Taşınır
|17 Adet pantolon erkek alt üst tekli pantolon
|21.000,00
|70
|Taşınır
|70 Adet takım kız takım
|37.200,00
|124
|Taşınır
|124 Adet takım kız takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet takım kız + erkek karışık takım
|30.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet takım erkek takım
|21.000,00
|420
|Taşınır
|420 Adet çorap çorap
|2.700,00
|54
|Taşınır
|54 Adet çorap 3'lü çorap
|1.000,00
|20
|Taşınır
|20 Adet çorap 6'lı çorap
|15.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst tekli bebe alt üst tekli kıyafet
|12.000,00
|40
|Taşınır
|40 Adet takım kız + erkek karışık takım
|32.500,00
|65
|Taşınır
|65 Adet havlu+bornoz+battaniye set kız+erkek havlu+bornoz+battaniye set
|30.000,00
|200
|Taşınır
|200 Adet alt üst tekli kız+ erkek karışık tekli kıyafet
|39.600,00
|66
|Taşınır
|66 Adet yenidoğan set yenidoğan bebe seti
|6.500,00
|13
|Taşınır
|13 Adet çanta çanta
|27.900,00
|93
|Taşınır
|93 Adet takım kız takım
|1.800,00
|6
|Taşınır
|6 Adet peluş battaniye battaniye
|1.200,00
|4
|Taşınır
|4 Adet battaniye peluş puset battaniye
|13.800,00
|46
|Taşınır
|46 Adet elbise kız elbise
|3.300,00
|22
|Taşınır
|22 Adet yelek kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
|15.000,00
|100
|Taşınır
|100 Adet alt üst tekli kız erkek karışık alt üst tekli
|37.500,00
|125
|Taşınır
|125 Adet takım kız+erkek karışık takım
|38.850,00
|518
|Taşınır
|518 Adet şapka kız+erkek karışık şapka
|6.900,00
|23
|Taşınır
|23 Adet takım kız+erkek karışık takım
|4.350,00
|29
|Taşınır
|29 Adet alt üst tekli kız+erkek tekli karışık kıyafet
|2.100,00
|7
|Taşınır
|7 Adet elbise kız elbise
|5.700,00
|38
|Taşınır
|38 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
|5.550,00
|37
|Taşınır
|37 Adet şort kız alt - üst tekli
|1.150,00
|23
|Taşınır
|23 Adet kilot kız+erkek karışık kilot
|600,00
|12
|Taşınır
|12 Adet çorap çorap
|1.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet bornoz havlu bornoz
|600,00
|8
|Taşınır
|8 Adet patik patik ayakkabı
|2.350,00
|47
|Taşınır
|47 Adet kilot s1 kilot
|1.500,00
|10
|Taşınır
|10 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
|525,00
|21
|Taşınır
|21 Adet mendil ağız mendili
|150,00
|1
|Taşınır
|1 Adet zıbın zıbın takım
|1.800,00
|6
|Taşınır
|6 Adet takım kız takım
|300,00
|1
|Taşınır
|1 Adet takım alt üst erkek takım
|750,00
|1
|Taşınır
|1 Adet pufy yatak+yorgan+yastık seti pufy yatak+yorgan+yastık seti
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:28
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02207844