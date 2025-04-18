Örnek No:54*

T.C.
BURSA
1. GENEL İCRA DAİRESİ
2025/7901 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7901 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet çocuk takım kız + erkek karışık takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet elbise kız elbise
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım kız alt üst takım
15.000,00 100 Taşınır 100 Adet üst kız alt üst tekli
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet kıyafet kız elbise
15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli kıyafet kız + erkek alt üst tekli kıyafet
28.950,00 193 Taşınır 193 Adet zıbın kız + erkek karışık zıbın
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
6.600,00 22 Taşınır 22 Adet battaniye battaniye
15.000,00 100 Taşınır 100 Adet zıbın kız zıbın
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım
2.550,00 17 Taşınır 17 Adet pantolon erkek alt üst tekli pantolon
21.000,00 70 Taşınır 70 Adet takım kız takım
37.200,00 124 Taşınır 124 Adet takım kız takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım kız + erkek karışık takım
30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım erkek takım
21.000,00 420 Taşınır 420 Adet çorap çorap
2.700,00 54 Taşınır 54 Adet çorap 3'lü çorap
1.000,00 20 Taşınır 20 Adet çorap 6'lı çorap
15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli bebe alt üst tekli kıyafet
12.000,00 40 Taşınır 40 Adet takım kız + erkek karışık takım
32.500,00 65 Taşınır 65 Adet havlu+bornoz+battaniye set kız+erkek havlu+bornoz+battaniye set
30.000,00 200 Taşınır 200 Adet alt üst tekli kız+ erkek karışık tekli kıyafet
39.600,00 66 Taşınır 66 Adet yenidoğan set yenidoğan bebe seti
6.500,00 13 Taşınır 13 Adet çanta çanta
27.900,00 93 Taşınır 93 Adet takım kız takım
1.800,00 6 Taşınır 6 Adet peluş battaniye battaniye
1.200,00 4 Taşınır 4 Adet battaniye peluş puset battaniye
13.800,00 46 Taşınır 46 Adet elbise kız elbise
3.300,00 22 Taşınır 22 Adet yelek kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli kız erkek karışık alt üst tekli
37.500,00 125 Taşınır 125 Adet takım kız+erkek karışık takım
38.850,00 518 Taşınır 518 Adet şapka kız+erkek karışık şapka
6.900,00 23 Taşınır 23 Adet takım kız+erkek karışık takım
4.350,00 29 Taşınır 29 Adet alt üst tekli kız+erkek tekli karışık kıyafet
2.100,00 7 Taşınır 7 Adet elbise kız elbise
5.700,00 38 Taşınır 38 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
5.550,00 37 Taşınır 37 Adet şort kız alt - üst tekli
1.150,00 23 Taşınır 23 Adet kilot kız+erkek karışık kilot
600,00 12 Taşınır 12 Adet çorap çorap
1.000,00 2 Taşınır 2 Adet bornoz havlu bornoz
600,00 8 Taşınır 8 Adet patik patik ayakkabı
2.350,00 47 Taşınır 47 Adet kilot s1 kilot
1.500,00 10 Taşınır 10 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet
525,00 21 Taşınır 21 Adet mendil ağız mendili
150,00 1 Taşınır 1 Adet zıbın zıbın takım
1.800,00 6 Taşınır 6 Adet takım kız takım
300,00 1 Taşınır 1 Adet takım alt üst erkek takım
750,00 1 Taşınır 1 Adet pufy yatak+yorgan+yastık seti pufy yatak+yorgan+yastık seti

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:28

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02207844