Örnek No:54*

T.C.

BURSA

1. GENEL İCRA DAİRESİ

2025/7901 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7901 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet çocuk takım kız + erkek karışık takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet elbise kız elbise 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım kız alt üst takım 15.000,00 100 Taşınır 100 Adet üst kız alt üst tekli 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet kıyafet kız elbise 15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli kıyafet kız + erkek alt üst tekli kıyafet 28.950,00 193 Taşınır 193 Adet zıbın kız + erkek karışık zıbın 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım 6.600,00 22 Taşınır 22 Adet battaniye battaniye 15.000,00 100 Taşınır 100 Adet zıbın kız zıbın 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek alt üst takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım erkek takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst takım kız + erkek karışık takım 2.550,00 17 Taşınır 17 Adet pantolon erkek alt üst tekli pantolon 21.000,00 70 Taşınır 70 Adet takım kız takım 37.200,00 124 Taşınır 124 Adet takım kız takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım kız + erkek karışık takım 30.000,00 100 Taşınır 100 Adet takım erkek takım 21.000,00 420 Taşınır 420 Adet çorap çorap 2.700,00 54 Taşınır 54 Adet çorap 3'lü çorap 1.000,00 20 Taşınır 20 Adet çorap 6'lı çorap 15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli bebe alt üst tekli kıyafet 12.000,00 40 Taşınır 40 Adet takım kız + erkek karışık takım 32.500,00 65 Taşınır 65 Adet havlu+bornoz+battaniye set kız+erkek havlu+bornoz+battaniye set 30.000,00 200 Taşınır 200 Adet alt üst tekli kız+ erkek karışık tekli kıyafet 39.600,00 66 Taşınır 66 Adet yenidoğan set yenidoğan bebe seti 6.500,00 13 Taşınır 13 Adet çanta çanta 27.900,00 93 Taşınır 93 Adet takım kız takım 1.800,00 6 Taşınır 6 Adet peluş battaniye battaniye 1.200,00 4 Taşınır 4 Adet battaniye peluş puset battaniye 13.800,00 46 Taşınır 46 Adet elbise kız elbise 3.300,00 22 Taşınır 22 Adet yelek kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet 15.000,00 100 Taşınır 100 Adet alt üst tekli kız erkek karışık alt üst tekli 37.500,00 125 Taşınır 125 Adet takım kız+erkek karışık takım 38.850,00 518 Taşınır 518 Adet şapka kız+erkek karışık şapka 6.900,00 23 Taşınır 23 Adet takım kız+erkek karışık takım 4.350,00 29 Taşınır 29 Adet alt üst tekli kız+erkek tekli karışık kıyafet 2.100,00 7 Taşınır 7 Adet elbise kız elbise 5.700,00 38 Taşınır 38 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet 5.550,00 37 Taşınır 37 Adet şort kız alt - üst tekli 1.150,00 23 Taşınır 23 Adet kilot kız+erkek karışık kilot 600,00 12 Taşınır 12 Adet çorap çorap 1.000,00 2 Taşınır 2 Adet bornoz havlu bornoz 600,00 8 Taşınır 8 Adet patik patik ayakkabı 2.350,00 47 Taşınır 47 Adet kilot s1 kilot 1.500,00 10 Taşınır 10 Adet alt üst tekli kız+erkek karışık alt üst tekli kıyafet 525,00 21 Taşınır 21 Adet mendil ağız mendili 150,00 1 Taşınır 1 Adet zıbın zıbın takım 1.800,00 6 Taşınır 6 Adet takım kız takım 300,00 1 Taşınır 1 Adet takım alt üst erkek takım 750,00 1 Taşınır 1 Adet pufy yatak+yorgan+yastık seti pufy yatak+yorgan+yastık seti

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:28

(İİK m.114/4)