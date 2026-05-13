Örnek No:54*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/1391 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1391 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.520.000,00 1 Taşıt 16 BAR 761 Araç Bilgisi: KUBATO marka, M4-073 model, TRAKTÖR cins, 2022 model yılı, TURUNCU renk, 8NU9*** motor no, KBTMPCDCTN8L***** şasi no, DİZEL yakıt sistemi, 2 koltuk sayısı, ZİRAİ ARAÇ-HUSUSİ kullanımlıdır.Anahtar mevcut olup ve ruhsat mevcut değildir. Araç çalıştırılmış olup dijital ekranda çalışma saati 1.450 olarak tespit edilmiştir. Otoparka çekilme tarihi 16.12.2025 olarak beyan edilmiştir. Traktör üzerinde Sveaverken otomatik dümenleme sistemi mevcut olup çalışma sistemi test edilememiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:07

(İİK m.114/4)