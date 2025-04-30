Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2024/845 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/845 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Mustafakemalpaşa İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 61 Ada, 41 Parsel ,A Blok ,2.Normal Katında bulunan, 3 nolu ''MESKEN'' Nitelikli bağımsız bölüm

Adresi : Hamzabey Mah.Danaçayır Caddesi ,Kat:2, No:28 Mustafakemalpaşa/BursaMustafa K.Paşa / BURSA

Yüzölçümü : 110 m2

Arsa Payı : 16/120

İmar Durumu :Vardır .Tapu kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 660.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.