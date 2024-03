Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projeler, dünyanın en prestijli ödüllerinden MUSE Awards’ta ‘Yaratıcılık’ alanında Altın, ‘Tasarım’ alanında ise Gümüş ödüle kayık görüldü.

Cumhuriyetin 100. yılında sanatseverlere kapılarını açan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projeler, dünyanın en prestijli ödüllerinden MUSE Awards’ta ‘Yaratıcılık’ alanında Altın, ‘Tasarım’ alanında ise Gümüş ödüle kayık görüldü.

Tasarım dünyasının standartlarını yükseltmek adına International Awards Associate (IAA) tarafından 2015 yılından bu yana verilen ve 2024 temasını ‘Mirasları Şekillendirmek’ olarak belirleyen uluslararası yarışma Muse Awards’ta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için I Mean It Creative ve Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan projeler, ‘yaratıcılık ve inovasyon açısından her yönüyle olağanüstü’ bulunarak iki farklı kategoride ödül kazandı.

Kurumsal kimlik-marka kimliği kategorisinde altın ödül

Sanatçıları, tasarımcıları ve yaratıcı profesyonelleri bir araya getiren Muse Yaratıcılık Ödülleri’nin (Muse Creative Awards) Kurumsal Kimlik-Marka Kimliği kategorisinde, Emrah Yücel liderliğindeki I Mean It Creative reklam ajansı ekibinin Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için hazırladıkları çalışma Altın Ödüle layık görüldü.

Mimari Tasarım-Yeniden Doğuş Projesi kategorisinde gümüş ödül

Mimarlık, iç mekân, ürün, peyzaj ve aydınlatmanın yıldızlarını ortaya çıkaran Muse Tasarım Ödülleri’nin (Muse Design Awards) Mimari Tasarım-Yeniden Doğuş Projesi kategorisinde ise Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak yeni yolculuğuna başlayan tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı’nda, pandemi başta olmak üzere pek çok zorluğa rağmen hayata geçirilen restorasyonda birlikte çalışılan Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan proje Gümüş Ödül kazandı.