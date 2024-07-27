Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları başladı. Öğrencilerin sevgi seliyle karşılanan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın futbol, basketbol, karate, masa tenisi ve taekwando branşlarındaki çocuklara seslenerek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. U14 Türkiye Şampiyonu oldu U15, U16 U17 ve U18 futbol takımlarımız Kayseri şampiyonu oldu. Sizler de her branşta başarılı olarak bizleri gururlandıracaksınız.” dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın; çok değerli velilerimiz çocuklarınızı bana ve bize güvendiğiniz için, bize teslim ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çocuklarla gençlerle bir arada olunca hep şunu düşünüyorum; Cumhurbaşkanına sorsanız sizin için en önemli değeriniz nedir deseniz mutlaka çocuklarım, gençlerim ve geleceğim der. Öğretmene sorsanız aynı şekilde, bana sorsanız aynı şekilde. En değerli varlığımız çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimiz. Sizler bizim için çok önemlisiniz" dedi.

Konuşmasında mutluluğun formülünü de açıklayan Başkan Yalçın “İnsanlar mutlu olmak için yaşar. Mutlu olmak her zaman önemlidir. Nasıl mutlu olunur; çalışarak mutlu olunur, derslerimizi çalışarak mutlu oluruz. işimizi iyi yaparak mutlu oluruz, kundura boyacılığı yapan bir adam işini iyi yaparsa mutlu olur, inşaatta sıvacılık yapan bir insan işini iyi yaparak mutlu olur, öğretmen çocukları iyi eğitirse mutlu olur, ben de belediyeciliğimi iyi yaparsam mutu olurum" diye konuştu.

Sporcu yetiştirmenin önemine de değinen Başkan Yalçın, "Biliyorsunuz yurt dışından birçok sporcu futbolcu geliyor. Onlara gerek yok, bizim çocuklarımız hepsinden yetenekli. Bu yıl 450 sporcumuz yani futbol öğrencimiz burada eğitim görmeye devam ediyor. 5 yıldan beri 5 binin üzerinde 6 branşta sporcumuz eğitim aldı. Taekwando, güreş aynı zamanda masa tenisi bunların hepsi ayrı ayrı olarak devam ediyor. Tebrik ediyorum tekvandocu arkadaşlarımız ve judocu arkadaşlarımız da önemli başarılara imza attılar. Hangi spor olursa olsun yaptığımız işi iyi yapacağız. U14, U15, U16, U17, U18 tamamında Talasgücü Belediyespor olarak il birincisiyiz. Ama U14’te 126 takımın arasından Türkiye birincisiyiz. Ben 14 yaşındaki geleceğin futbolcularını sizin önünüzde kocaman alkışlıyorum, gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.