Türkiye’nin mobilya başkenti İnegöl, ihracatta Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken, esnaflar işçi bulamamanın sancılarıyla karşı karşıya.

İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Big Loca Koltuk Proje Tasarım Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özcan, ilçenin en büyük sıkıntısının işçi bulamamak olduğunu söyledi.

İbrahim Özcan, devasa fabrikaların yapıldığı Hamzabey’de Türkiye’nin en güzide mobilya firmalarının yer aldığını, ancak modern binalarda çalıştıracak vasıflı ve vasıfsız personel konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Hemen hemen her işletmenin personel sorunu nedeniyle kapasitelerinin altında hizmet verdiklerini anlatan Özcan, “İnegöl’de iş var ama işçi yok” dedi.

İnegöl’ün ciddi bir istihdam bölgesi olduğunu söyleyen Özcan, “Mobilyada ki kalitemiz Türkiye standardının çok üstünde. 100’ün üzerinde ülkeye ilçemizden ihracat yapılıyor. Sektörümüz sayesinde İnegöl, dış ticaret fazlası veriyor. Yani ihracatımız ithalatımızdan fazla. Bu çok ender görünen bir durum. Bu sebeple İnegöl’e desteklemeler konusunda ciddi ayrımcılıkların yapılması gerekiyor. Yoksa firmalarımızın tamamı kapasitelerin altında hizmet vermeye devam edecek” dedi.

İşçi maaşlarının Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyleyen Özcan, “Vasıfsız işçiler bile asgari ücretin üzerinde maaş alıyor. Vasıflı çalışanların maaşları ise 25 bin TL ile 40 bin arasında değişiyor. Tüm sosyal hakların verildiği, işçinin güvenliği, sağlığı gibi konularda hassasiyet gösterildiği organize sanayimize öncelik verilmesini tavsiye ediyorum. Bigloca firmamız dahil hemen hemen her fabrika da ciddi anlamda personel sorunu yaşanıyor. Gerek İnegöl’de gerekse de çevre ilçelerde yaşayan tüm hemşerilerimizi Hamzabey Organize Sanayi Bölgesini keşfetmeye ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: ÖZNUR DEDE