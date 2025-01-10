Güncel verilere göre, gram altının alış fiyatı 3.038,69 TL, satış fiyatı ise 3.077,25 TL olarak belirlendi. Gram altın fiyatındaki artış, %0,26 oranında gerçekleşti.

Ons altın fiyatı da 2.677,70 dolardan işlem görürken, 22 ayar altının gramı 2.776,83 TL seviyesinde yer aldı. 14 ayar altının gram fiyatı ise 1.650,05 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altının Kapalı Çarşı’daki satış fiyatı 4.977 TL’ye yükselirken, eski çeyrek altın 4.901 TL’den işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 9.955 TL, tam altının ise 19.849 TL olarak açıklandı.