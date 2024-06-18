Sakarya’nın Hendek ilçesinde asırlık yayla göçü başladı. 117’ncisi yapılan göçte adeta gelin gibi süslenen hayvanların kemençe, davul ve zurnalar eşliğinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası yolculuğu renkli görüntülere sahne oldu.

Hendek Dikmen Mahallesi sakinleri 117 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı. Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası’na çıkartıldı. Davul, zurna ve kemençe eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı. Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi. Hayvanları gelin gibi süslediklerini belirten Muhammet Köse, “Hayvanları dün gece süsledik ve yaylaya çıkacağız. Yaylada yaklaşık 6 ay kadar kalacağız” derken Halil Köse, “Akşamdan hayvanların boyamasını yaptık sabah ise püsküllerini taktık. Bugün hayvanların bayramı yaylaya çıkacaklar. Kar yağana kadar takriben de Kasım ayının 15’ine kadar duracağız” dedi.

“Hayvanları gece süsleriz, püskülleri takıp boyarız”

Yöresel kıyafetler giyip hayvanlarla beraber yaylaya çıktıklarını belirten Merve Köse, “Her sene okulların kapanmasının ardından hayvanları gece süsleriz, püskülleri takıp boyarız. Hazırlıkları akşamdan tamamlarız. Bu sene bayrama denk geldi ve okulların kapanmasından 2-3 gün sonra yapmaya başladık” derken İbrahim Ark, “Bugün yaylaya göçtük ve inşallah burada 4-5 ay kalacağız” diye konuştu.