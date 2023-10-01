Meydana gelen olayda, aynı köyde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, cinsel istismara uğradı. Olay, kent merkezindeki bir terk edilmiş binada gerçekleşti ve mağdur kız çocuğu, 61 yaşındaki S.K. ve 24 yaşındaki Ö.Ç. tarafından kaçırıldıktan sonra istismara maruz kaldı.

Kız çocuğunun kaybolması üzerine endişeli baba, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, olayı araştırmak için harekete geçti ve yaptıkları inceleme sonucunda, çocuğun S.K. ve Ö.Ç. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu yer, Çaydüzü Mahallesi'nde terk edilmiş bir bina olarak belirlendi.

Olayın yaşandığı akşam saatlerinde jandarma, terk edilmiş binaya baskın düzenledi ve şüphelileri yarı çıplak bir şekilde kız çocuğuyla birlikte yakaladı. Kız çocuğu, bir pedagog eşliğinde ifadesini verirken, yaşadığı korkunç olayı anlattı ve kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu açıkladı.

Bartın ilinde gerçekleşen olayda S.K. ve Ö.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra, yasal işlemler tamamlandı ve mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili soruşturma ise halen devam etmektedir.