İGA İstanbul Havalimanı, çocuklara ithaf edilen bir esere ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Mert Ege Köse’nin İGA İstanbul Havalimanı’ndaki 1.5 ton alüminyum atığı yeniden dönüştürerek yaptığı ve çocukların uçma hayalinden esinlendiği “Uçmak Her Çocuğun Hayalidir" isimli eseri havalimanının metro plaza katında yerini aldı.

İGA İstanbul Havalimanı, sanatçı Mert Ege Köse tarafından yapılan “Uçmak Her Çocuğun Hayalidir” (Every Child has a Dream of Flying) isimli eserine ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yaptığı kamusal alan ve metal heykelleriyle adından söz ettiren sanatçı Mert Ege Köse, tüm çocukların sahip olduğu “Uçmak” hayaline bir atıf olarak inşa ettiği eserinde, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki 1.5 ton atık alüminyum parçalarını tek tek titizlikle şekillendirerek yüzlerce kağıt uçak şekline dönüştürdü. Yerleştirilen her bir uçağın günlük yaşamın sıradan kısıtlamalarının üzerine yükselmeyi ve çocukluğa duyulan evrensel özlemi simgelediği eser, sürdürülebilirlik için bir eylem çağrısında bulunuyor. Havalimanı tarafından toplanan alüminyum atıkların yeniden değerlendirildiği eser, çevre bilincinin önemini ve atıkların hayal gücüyle yoğurularak sanata dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini de simgeliyor. Sanatçı Mert Ege Köse eserini şöyle tanımlıyor. “Hayal gücü ve sürdürülebilirlik bilincini bir araya getiren eser, hem herkesin çocukluk hayallerinin bir kutlaması hem de dünyayı korumaya yönelik kolektif sorumluluğun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Form olarak aşağıdan yukarıya doğru sivrilerek yükselen yapı, hayallerin ancak sağlam temeller üzerine inşa edildiğinde gerçekleşebileceğini anlatan bir metafor sunuyor. Eserin göğe yükselen sivri ucu ise uçmanın verdiği heyecanı temsil ediyor.” Öte yandan Mert Ege Köse’nin eseri, İGA İstanbul Havalimanı’nın metro plaza katında ziyaret edilebilecek.