Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

BUSKİ'nin verdiği bilgilere göre, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı %100, Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise %99 olarak belirlendi.

Paylaşımda BUSKİ yetkilileri, kaynakların israf edilmemesi ve gereksiz kullanımın önlenmesi gerektiğini vurguladılar. Bu önlemlerin alınmasıyla, suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanacağına dikkat çekildi.

Buski'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Barajlarımızın Doluluk Oranı..Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz."