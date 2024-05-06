Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Nilüfer ve Doğancı barajlarının doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

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BUSKİ'nin verdiği bilgilere göre, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı %100, Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise %99 olarak belirlendi. 

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Paylaşımda BUSKİ yetkilileri, kaynakların israf edilmemesi ve gereksiz kullanımın önlenmesi gerektiğini vurguladılar. Bu önlemlerin alınmasıyla, suyun sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanacağına dikkat çekildi.

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Buski'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Barajlarımızın Doluluk Oranı..Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz." 

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Kaynak: ÖZNUR DEDE