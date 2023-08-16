Güvercin meselesi yüzünden ortaya çıkan kavga sonucunda, 16 yaşındaki Celal Badem hayatını kaybetti. Olay, dün gece Bozova ilçesinin Yaslıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Arkadaşlar arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın tırmanmasıyla birlikte 16 yaşındaki Celal Badem, kafasına isabet eden bir parke taşıyla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen yakınları tarafından hızla Bozova Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç yaşta hayatını kaybetmekten kurtulamadı.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından, güvenlik güçleri duruma hızla müdahale etti. İddialara göre, Celal Badem'in ölümüne neden oldukları düşünülen 14 ve 16 yaşlarındaki iki kardeş, yani M.A.K. ve K.K. isimli gençler gözaltına alındı. Soruşturma başlatılarak olayın perde arkası aydınlatılmaya çalışılıyor.