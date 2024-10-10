Büyükçekmece Belediyesi imzacı olduğu ‘’Belediye Başkanları Sözleşmesi’’ ile 2050 yılında ’’ Karbon Nötr Büyükçekmece’’ için başlattığı ‘’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ çalışmalarını tamamladı.

‘’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ lansmanı Büyükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşti. Lansmana Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

‘’Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya anlayışına katkı sağlamayı hedefledik’’

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak Belediye Başkanları Sözleşmesi ışığında daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya anlayışına katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek şöyle konuştu: ‘’Konumuz esasında enerji. Büyükçekmece Belediyesi 2030 yerine 2050 Vizyon çalışmasını 1.5 yıllık bir süre içerisinde tamamlayarak halkımıza sunmuştur. İstanbul halkına ve bütün Türk belediyeciliğine bunu örnek bir çalışma olarak sundu. Emeği geçen bütün bilim insanlarına, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize hepsine teşekkür ediyorum. İklim değişikliği sorunu geleceğimizi tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Kuraklık, şiddetli kasırgalar, seller, okyanus ve deniz seviyesinde yükselmeler, aşırı hava olaylarının sıklığı, buzların erimesi gibi olayların yaşanmasında başrol oynamaktadır. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla hem çeşitli iş birliklerinin kurulması ve çalışmalar yapılması hem de vatandaşların iklim değişikliği bilincinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Belediye Başkanları Sözleşmesi iklim değişikliği kapsamında gönüllülük esasına dayalı ortaya konan önemli bir başlangıçtır. Biz de Büyükçekmece Belediyesi olarak Belediye Başkanları Sözleşmesi ışığında daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya anlayışına katkı sağlamayı hedefledik ve 2050 vizyon planımıza bunu işledik. Hedeflerimiz belli. 2030’da ne yapacağımız belli. 2050’de ne yapacağımız belli. Halkın bilinçlendirilmesi, belediyelerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, ortaklarımızla, STK’larla, bilim insanlarıyla, üniversitelerle projelerin üretilmesinde el birliği ve iş birliği yapmamız işin esasını teşkil ediyor. Bu kapsamda İstanbul’un temiz ve iyi düzenlenmiş uzun kamuya açık sahiller ile kamusal alanları olan bir şehiriz. Bu özelliğimizin yanı sıra tarihin bıraktığı mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla geçmişten geleceğe köprü özelliği taşıyan Büyükçekmece’ye hizmet eden bir belediye olarak hazırladığımız “Sürdürülebilir İklim Enerji Eylem Planı” doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele edilerek yaşam konforunun artırılmasını, daha mutlu ve sürdürülebilir yaşam için kent sakinlerimizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı konularında bilinçlendirilmesi teşvik edilecek ve bu amaç doğrultusunda yapılması gereken seminerler, toplantılar, sosyal medya çalışmaları, bilgilendirmeler devam edecektir. ‘’

‘’Karbon emisyonunu sıfırlamış bir belediye olarak görmüş olacağız’’

‘’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın şunları söyledi: ‘’Yaklaşık 1.5 yıl evvel Büyükçekmece Belediyesi’nde bu çalışmalarımıza başladık ve sayın başkanımızın yönlendirmesi ve liderliğinde kurulan ekiplerle birlikte Büyükçekmece’de Sürdürülebilir İklim Enerji Eylem Planı’nı başlattık. Sürdürülebilir İklim Enerji Eylem Planı’nın kısa adı SECAP. SECAP deyince bir yerel yönetimin, bir sanayi tesisinin, bir fabrikanın ya da büyük bir ticarethanenin geleceğe dönük iklim enerji eylem planı adına yapması gereken sorumlulukların ne olduğunu tarif edip, ekip oluşturmak ve eklenecek zaman içerisinde böyle bir tesisin karbon nötr bir tesis olması konusunda yapacağı çalışmaların yol haritasını çıkarıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin de Sürdürülebilir İklim Enerji Eylem Planı 2050’ye dönük oluşturulmuş durumdadır. 2030’ da yüzde 40 azaltılmış, 2050’de de karbon nötr bir belediye olacaktır. Büyükçekmece Belediyesi’nin bu enerji dönüşümüyle, SECAP ile yaptığı çalışmaları ben görünce çok eminim ki 2050’yi bulmayacaktır. Başkanımızın temiz enerji dönüşümüne, inşai uygulamalarda gösterdiği modellerle birlikte çok daha kısa süre içerisinde karbon nötr ya da karbon emisyonunu sıfırlamış, nötr hale getirmiş bir belediye olarak görmüş olacağız. Bu SECAP projesi bunu kapsıyor. ‘’

Plaket takdim edildi

‘’Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ çalışmalarına katkılarından ve emeklerinden dolayı İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler’e, Doç. Dr. Erhan Kurtarır adına Ersin Aydın’a, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan’a plaketlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti.