Bakan Yerlikaya, paylaşımında; “Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, adeta ANTALYA'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." ifadelerine yer verdi.

Operasyon, Antalya’nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde gerçekleştirildi. Çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Analiz ve Takip Timleri, 645 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!"

Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, kaymakamlıkları ve operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sağlayan Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, kaymakamlıklar ile operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanı ve Jandarma personelini tebrik etti.

“Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır” diyen Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.