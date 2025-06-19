Bakan Yerlikaya, paylaşımında; “Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, adeta ANTALYA'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." ifadelerine yer verdi.

Ekran Görüntüsü 2025 06 19 120756

Operasyon, Antalya’nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde gerçekleştirildi. Çalışmalara Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Analiz ve Takip Timleri, 645 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Ekran Görüntüsü 2025 06 19 120926

Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!"

Ekran Görüntüsü 2025 06 19 120858

Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, kaymakamlıkları ve operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ekran Görüntüsü 2025 06 19 121001

Bakan Yerlikaya, operasyona katkı sağlayan Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcılıkları, kaymakamlıklar ile operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanı ve Jandarma personelini tebrik etti.

“Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır” diyen Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ekran Görüntüsü 2025 06 19 120151

Kaynak: HABER MERKEZİ