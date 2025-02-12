Karşılaşmanın 11. dakikasında Mertens'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından verilen penaltıyı gole çeviren Alvaro Morata, takımını 1-0 öne geçirmişti.

Ev sahibi ekibin üstünlüğüyle süren mücadelede 30. dakikada Yusuf Barasi, topsuz alanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı.

Bu sırada Adana Demirspor’un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı ve futbolcular arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından önce mavi-lacivertli oyuncular, ardından da hakem ekibi soyunma odasına yöneldi.

Müsabakanın Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in, tartışmalı pozisyon sonrası genç hakem Oğuzhan Çakır’a yönelik, "Savunma oyuncusunun ayağı rakibine temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam et" dediği öğrenildi.

Ancak Dries Mertens’in yerde kaldığı pozisyonda Çakır’ı VAR’a davet etmemesi, Sundberg’i tartışmaların odağına yerleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yoğun eleştiriler sonrası Deneyimli hakeme kırmızı kart göstererek "Bir daha gelme" diyerek yolları ayırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından federasyon, tartışmalı pozisyonun tam VAR kaydını yayınladı.

TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.