İnternet üzerinden satışı yapılan gram ya da yarım gram olarak paketlenmiş her altının gerçek değeri dışında satıldığı iddia edildi.

Kriz dönemlerinde dahi güvenli liman olarak görülen altın orta veya uzun vadede yatırımcısına yüksek kazançlar sunan değerli madenler arasında yer alıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ortaya çıkan altın oyunu tüm yatırımcıları tedirgin etti.

“Açıkça Bir Aldatma”

Bir kuyumcu paketli halde 100 adet yarım gramlık altını teraziye çıkardı ve tartıda gramajın eksik çıktığını fark etti. Videoda bu anları paylaşan kuyumcu toplamda 50 gram olması gereken altınların 49,75 gram olarak tartıya yansıdığını fark etti.

0.25 gramlık bir altın hilesini açığa çıkarmış oldu. “Açıkça bir aldatma” diyen kuyumcu dışında uzmanlar bu durumun üretici firmanın sorumluluğunda olduğunu ifade ediyor.

Altınlarınızı Kontrol Edin!

“Altın her ne olursa olsun tartıda yazan miktar kadar gelmek zorundadır” diyen uzmanlar bu eksikliği bilinçli bir hamle olarak gördüğünü ifade ediyor ve ekliyor: “Satın aldığınız altınları hassas terazi aracılığı ile kontrol edin”