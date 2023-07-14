Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde önemli bir marka haline gelen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’ne yeni bir halka olarak Yunuseli’yi de ekliyor. İnşaatı devam eden bina, Ana Kucağı’nın yanında Bursa Aile Danışmanlık Merkezi (BADEM) olarak da hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 25’e ulaşan Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenle, 2 bin 500’e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere Yunuseli Ana Kucağı da ekleniyor. Yunuseli Mahallesi’nde zemin + 1 kat olarak inşaatı devam eden proje Ana Kucağı ve BADEM binası olarak tasarlandı. Zemin katta 950 metrekare alana sahip Ana Kucağı’nda yemekhane, teneffüs alanı, 6 adet sınıf, revir ve idari ofisler bulunacak. BADEM olarak projelendirilen 1 kat ise 750 metrekare alana sahip. Burada da mutfak, eğitmenler odası, 6 adet sınıf, 2 adet muayene odası ve idari ofisler yer alacak. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan proje, yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı bölgeye değer katacak.

Sosyal belediyecilik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Ana Kucağı ve BADEM binası inşaatını yerinde inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, insan odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerini, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarla ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, “Eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine, kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar birçok alanda projeler üretiyoruz. Bu çerçevede uygulamaya aldığımız projelerden biri de ana kucağı. Ailelerden gelen yoğun talep üzerine Ana Kucağı’nın bütün şehri saracak şekilde genişletilmesine karar vererek sayıyı 25’e çıkarttık. Yeni dönemde bu sayıyı 30’a yükselteceğiz. Ayrıca burada Bursa Aile Danışma Merkezi (BADEM) hizmeti de verilecek. Aralık ayında bitirmeyi planladığımız Yunuseli Ana Kucağı ve BADEM’in şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.