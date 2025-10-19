Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Uluslararası Arkeoloji Günü dolayısıyla 8500 yıllık geçmişi bulunan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’nde düzenlendiği programda, tarih ve arkeoloji meraklıları söyleşi, kazı deneyimi ve arkeodrama atölyesine katılarak keyifli bir zaman yolculuğu yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Uluslararası Arkeoloji Günü’nde düzenlenen Aktopraklık Arkeoloji Söyleşileri’nin ikincisine, tarih meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Tarihi 8500 yıl öncesine dayanan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi’ndeki programın konuğu, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin oldu.

Bursa ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarının bilimsel sürecini, elde edilen keşifler kentin tarihine katkısını ve kent arkeolojisinin çağdaş şehir planlamasındaki yerini anlatan Şahin, kazı başkanı olduğu antik kentteki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Apollonia ad Rhyndacum kazılarında elde edilen sonuçların, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerini işaret ettiğini belirten Şahin, arkeoloji tutkunlarının sorularını da cevapladı.

Söyleşinin ardından katılımcılar ‘arkeolojik kazı deneyimi’ ve ‘ArkeoDrama’ atölyelerine katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Kazı tekniklerini ve buluntu değerlendirmesini uygulamalı olarak öğrenen vatandaşlar, arkeolojik süreci birebir yaşama imkanı buldu.