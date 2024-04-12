Kurda yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon sonrasında bankalardan dikkat çeken bir karar alındı.

ATM'lerden çekilebilecek banknotların değeri yeniden yapılandırıldı. Değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti.

Söz konusu iddiaya değinenlerden biri Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu oldu.

"HER 5 YENİ BANKNOTTAN 4'Ü"

Babuşçu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemlerde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ünün 200 TL değerinde olduğunu belirtti. Bu durum ATM'lerde en sık kullanılan para çekme ve yatırma işlemleri kadar banknot miktarlarına da yansıdı.

ARTIK BU BANKNOTLAR OLMAYACAK

Babuşçu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL’lik banknot yerleştirmiyor" diyerek yeni dönemin belirtilerine dikkat çekti.