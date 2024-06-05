Bağcılar Belediyesi tarafından, Çevre Haftası kapsamında Bağcılar Millet Bahçesi ve 5 ayrı noktada eşzamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçede öğrenci başına bir ağaçla 100 bin ağaç dikmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Abdullah Özdemir, “Öğrencilerden oluşacak sokak muhafızlarıyla iki ay boyunca sokakların temiz tutulmasını sağlayacağız” dedi.

Bağcılar Belediyesi, çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek için ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede 25. Geleneksel Çevre Haftası dolayısıyla 6 noktada eşzamanlı olarak fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve 60 öğrencinin de katılımıyla Bağcılar Millet Bahçesi’ne ıhlamur fidanları dikildi. Fidan dikiminden sonra Bağcılar Millet Bahçesi’nde “Sıfır Atık Pikniği” gerçekleştirildi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Görevde olduğu iki dönem içerisinde Bağcılar’da yeşil alanları yüzde 30 oranında artırdıklarını belirten Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Öğrencilerimizle okulları merkeze alarak yürüttüğümüz bir proje. Ağaçlarımızı altı ayrı noktada Bağcılar’ımıza sembolik sayıda ağaçlarımızı dikiyoruz. Şu kampanyayı başlatıyoruz. Bağcılar’da yüz binin üzerinde öğrencimiz var. Her öğrencimizin Bağcılar’ımızda bir ağacı olsun, ağaç dikebilsin. Her alanı önümüzdeki sene ağaçlandırarak çocuklarımızın için de sertifikalandırarak onların Bağcılar’da dikili bir ağacının olmasını arzu ediyoruz. Bu sene artık başlıyoruz, maksimum sayıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Özel bir projeye başladıklarını belirten Başkan Özdemir, önceliklerinin kirletmemek olduğunu söyledi. Yılda yaklaşık 250 milyon TL’nin sadece sokak temizliğine harcandığını belirten Başkan Özdemir, bu parayla 100 tane kreş yapılabileceğini anlattı. Öğrencilerden oluşacak sokak muhafızlarıyla sokaklara çöp atanların uyarılacağını söyleyen Özdemir, “Sokak muhafızlarımız olacak. Pazartesi itibariyle tüm okullardaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine broşürleri vereceğiz. Standartlarımız ne olacak, onları bildireceğiz. Temmuz 1, itibariyle Temmuz sonuna kadar en temiz sokaklarımızı belirleyeceğiz. Bunlar, belediyemiz, kaymakamlığımız, gençlik meclisimiz ve çevre kulübümüz gibi belirli standartların üzerinden seçilecek, onlar belirleyecek. Temmuz ayının sonunda 22 mahallenin en temiz sokağını belirleyeceğiz. Ağustos ayında da, Ağustos ayının her mahallenin en temiz sokağını belirleyeceğiz ve onlara ödüller vereceğiz” şeklinde konuştu.