İçişleri Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarmak amacıyla tüm yurtta SMS yoluyla bir bildiri yayımladı.

Bu bildiride, kendilerini savcı olarak tanıtıp "ADINIZ FETÖ/PDY, PKK vb. TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINA KARIŞTI" diyerek para ve altın talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, vatandaşlardan bu tür taleplere kesinlikle inanmamalarını ve şüpheli durumları derhal ilgili makamlara bildirmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı SMS metni şu şekilde: "Telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, adınızın FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyerek para ve altın isteyenlere inanmayın."