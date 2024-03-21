Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde “Dünya Matematik Günü” kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı.

Necatibey Eğitim Fakültesi kültür, sanat ve bilim etkinlikleri kapsamında Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte, akademisyenler ve matematik öğretmenliği öğrencileri tarafından ortaöğretim öğrencilerine matematik ile ilgili birçok kavramı somut olarak deneyimleme ve düşünme fırsatı verildi.

Matematik öğretimini daha etkin ve eğlenceli hâle getirmeyi amaçlayan etkinlikte, “Matematiğin Esrarengiz Dünyası”, “Bölünebilmenin Resmi” ve “Öklid Dışı Geometriler” adlı seminerler düzenlenirken, matematik ile ilgili bilgilendirici ve eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydın, akademisyenler, üniversite öğrencileri, Altıeylül, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yer alan merkez ve kırsal mahalle okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.