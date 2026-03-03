Fakültenin zemin katında hazırlanan Ramazan Sokağı sergisinin açılışı BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun açılış konuşmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasıyla başladı. Din Eğitimi hocası Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakcı'nın rehberliğinde hazırlanan Ramazan Sokağı Sergisinin materyallerinin çoğu, öğrencilerin materyal tasarımı derslerinde hazırladığı ürünlerden oluştu. Serginin gezilmesinin ardından Türk tasavvuf musikisi korosunun ilahi konseri yapıldı. Sunuculuğunu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Akkuş'un yaptığı programda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın açış konuşmasının ardından hazırlık sınıfı öğrencisi Furkan Yıldız Aşr-ı şerif tilavetinde bulundu. Sonrasında Dini Musiki hocası Öğr. Gör. Ömer Efe'nin yönetiminde koro ilahileri seslendirdi. Salon programı belge takdimiyle sona erdi.

Akşam ezanı sonrası 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı iftar gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Başaran'ın rehberliğinde gerçekleşen iftar programımıza Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay, İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal ve Özbekistan'dan gelen misafir öğretim üyelerinin yanı sıra Müsiad Balıkesir Şube Başkanı Tuğrul Demirbaş, öğrenciler, Öğretim görevlileri ve bazı danışma kurulu üyelerimiz katıldı.

Programın açılış ve ilahi konseri bölümüne Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Özbekistan'dan AIFU University Rektörü Golibjon Botirov ve Oxus University Rektörü Shakhzod Yovkochev katıldı. Programda ayrıca BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci yer aldı.