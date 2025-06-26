Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Akyazı Belediyesi tarafından Ballıkaya Mahallesi’nde inşa edilen ‘Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi’ 28 Haziran Cumartesi günü açılıyor.

Akyazı Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Ballıkaya Mahallesi’nde inşa ettiği Ballıkaya Hüseyin Kama Spor Kompleksi açılıyor. İçerisinde Halı Saha, voleybol ve basketbol sahaları, cemiyet alanı, yürüyüş yolu, piknik alanları, idari bina ve sosyal alanların olduğu tesisin açılış töreni 28 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’da gerçekleştirilecek. Akyazı’ya önemli bir tesisi daha kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilecekleri, ailelerimizin Mudurnu Nehri kenarında keyifli vakit geçirebilecekleri tesisimizi 9 ay gibi bir sürede tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. Hizmet belediyeciliği düsturu ile ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye, projeler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Soykan, "Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile ismini 1998 ile 2014 tarihleri arasında Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı yapmış olan ve elim bir kaza sonucunda vefat eden hemşehrimiz Hüseyin Kama’nın adını verdiğimiz Spor Kompleksimizin açılışını 28 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’da gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımız açılış törenimize davetlidir" ifadelerini kullandı.