Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı’nın arefesinde Kurban Pazarı’nda yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık almak isteyenler, bayrama bir gün kala pazara akın etti.

Bandırma Kurban Pazarı’nda, arife günü sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik, gün boyu devam etti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı pazarda, her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Üreticiler, ellerindeki hayvanları en iyi fiyatla satmaya çalışırken, alıcılar ise hem kalite hem de fiyat açısından en uygun kurbanı alabilmek için kıyasıya pazarlık ediyorlar. Alıcılar, hayvanların sağlık durumunu özenle inceleyerek tercihlerini titizlikle yapıyorlar.

Kurban Pazarı’nda Arefe günü yaşanan bu hareketlilik hayvan üreticilerinin yüzünü güldürdü.