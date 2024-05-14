Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyon sonucu tutuklandı.

Bandırma’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde; 30,44 gram metamfetamin, 46,39 gramı sentetik bonzai, 98 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet başkasına ait kimlik ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli D.U. ve S.Ç. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.