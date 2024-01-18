Başakşehir’de büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1200 Sokak’ta bulunan bir ahırda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan alevlerin yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ahırda bulunan 1 büyükbaş ile 2 buzağı telef olurken ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması sürüyor.