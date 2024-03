Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı veOsmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı’nda düzenlediği iftar programları ile her akşam toplumun farklı kesiminden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor. Başkan Dündar, son olarak MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bursa’da son dönemde inşa edilen en önemli eser olan Osmangazi Meydanı’nda Başkan Dündar, iftar saati öncesinde masaları teker teker dolaşarak misafirlerin her biriyle ayrı ayrı selamlaştı. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı. Ramazan ayının birleştiriciliğinin en güzel şekilde gözler önüne serildiği iftar yemeğinde günün hatırasına fotoğraf çektirildi.

Cumhur İttifakının dimdik ayakta olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimde bir araya gelerek güzel bir süreç yönetti. Bir başarı elde ettik. Tabi yerel seçimlere gelince yine Cumhur İttifakı dimdik ayakta güçlü bir şekilde belki daha da o tecrübeyle birlikte kenetlenmiş durumda. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın bu bütünlüğünü, sürdürülmesi, koruması ve hakikaten çalışmalarımızla da gayret göstererek sandıklara da sahip çıkarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu ikinci yüzyıla ve bu yüzyılda artık Türkiye yani bir yüzü geride bıraktı cumhuriyetimiz. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne çok sıkıntılar bazı bir süreçte atlatıldı. İşte şimdi savaşlar meydanda olmuyor. Çok farklı şekilde ülkemiz üzerinde saldırılar var. Hepsinin aslında hedefi de Türkiye var. Dolayısıyla bizler de bu birliği, bu bütünlüğü, bu bayrağı, bu vatanı, bu milleti savunma adına bu ittifakı oluşturduk. Ve bu milletin güçlenmesi, bu devletin misyonuna girmesi adına sürdürme kararındayız. Başaracağız. Şuna inanıyoruz biz. En zor şartlarda bile en güzel örnek olan Kurtuluş Savaşı'nda var. Bunlarla övünmemek gerekir" dedi.

Yapılan hizmetlerin günlük değil, Bursa için önemli hizmetler olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Panoramayı biliyorsunuz. Panorama için şunu söylüyoruz, burası dünyanın buluşma noktası dedik. Çünkü 146 ülkenin buraya ziyaretçisi geldi. 3 milyon ziyaretçi olarak burası da Bursa'nın buluşma noktası. Yani burası da devasa bir yapı. Bir buluşmamız olacak inşallah. Mesela meydana çıktığın zaman buraya gelirken ister istemez böyle bir göğsümüzün açıldığını, nefes aldığımızı hissediyoruz. Tabi bizim şehir sıkışmasından kaynaklanan bir şey. Ve bu ortamda görünce bu yapı demek ki güzel bir ortamı yakaladık. İnşallah bu tür projeler bundan sonraki süreçte de kazandıracağız. Kazanmamız da lazım. Çünkü Bursa için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetler, günlük hizmetler değil, önemli hizmetler. Bu proje kolay bir proje değil. Bu projenin sadece bugüne kadar baktığın zaman Osmangazi'nin 1yıllık bütçesi. Ama dediğim gibi şu an Bursa turizmine ciddi katkı sağlayan bir proje oldu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, "Şunu ifade etmek isterim ki az önce sayın ilçe başkanımızın bahsettiği tüm konuların altına imza atabiliyorum. Ve onunla aynı dava bilincinde olduğumu ifade ediyor, bunun mutluluğunu yaşıyorum. AK Kadrolar olarak geçen bir mitingde ilk kez bunu Mustafa başkanımızdan duymuştum. "Bozkurtlar da burada, Akkurtlar da burada" demişti. Bu bizi gülümseten güzel bir anı olarak kaldı aslında. Zira sahada ilçe başkanımızla onun çok kıymetli Teşkilat mensuplarına beraber olmaktan ziyadesiyle mutluyuz. Zira hiçbir konuda ayrı düşmüyoruz. Hepimizin derdi bu vatan, bu bayram, bu millet inşallah. Bu çıktığımız yolda bize bir kez daha muzafferiyet nasip etsin. Osmangazi'mizde Mustafa Dündar başkanımız ömrünü, hayatını bu millete adamış bir isim. İnşallah mitinglerde de çok kez ifade ettim. Sizlerle de paylaşmak isterim. Çıraklığını, kalfalığını, ustalığını Osmangazi gibi güzide bir ilçede tamamlayan Mustafa Dündar başkanımıza inşallah bizler Cumhur İttifakı olarak vefa dönemi başlatıyor ve bu dönemde çok yüksek bir oy oyla çok yüksek bir farkla yeniden Osman Gazi'nin hizmetkarı yapacağımızı ifade ediyorum" dedi.

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, " Tüm teşkilat canı gönülden hizmet ederek çalışmalarımızı yürüttüler. Ve bugün seçimlere çok az bir süre kala bu iftar yemeğinde tekrar bir araya geldik. Burada sizlerden ricam seçimlerin çok az bir süre kala durmadan, bıkmadan, yorulmadan, tüm azmimizle son dakikaya kadar çalışmalarımızın ve görevimizin başında olmamızı, sandıklarımıza sahip çıkmamızı, teşkilatımıza sahip çıkmamızı, Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde son dakikaya kadar olmanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü biz bir yolda sadece siyaset yapmıyoruz. Biz inanmış yüreklilik inançlı insanların oluşturmuş olduğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Ve buna yakışır bir şekilde hepimizin görevini yapacağına inancım tamdır" dedi.

Kaynak: İHA