Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) arasında, eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından imzalanan protokol ile MSÜ’ye bağlı olarak Balıkesir’de yer alan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Balıkesir Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim faaliyetlerinde iş birliği çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

Milli Savunma Üniversitesinde gerçekleştirilen imza töreninde BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, imzalanan protokolün kurumlar için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Protokol ile ayrıca; akademik çalışmalar ile ortak kültür, sanat ve spor faaliyetleri, atölye ve laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması ve BAP ve AR-GE projeleri başlıklarında ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.