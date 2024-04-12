İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada bayram tatilinin ilk 6 gününün acı bilançosunu açıkladı.Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında 48 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472. araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) 3706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla Yarışılmaz Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."