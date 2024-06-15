9 günlük bayram tatili öncesinde oluşan uzun araç kuyrukları sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına Sakarya Büyükşehir Belediyesi koştu. Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu Kuzey Marmara Otoyolu’na çıkan ekipler, yolda kalan vatandaşlara su ve yiyecek ikramında bulundu.

Kurban Bayramı sebebi ile verilen 9 günlük tatili memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Kuzey Maramara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu’nun kesiştiği Akyazı ilçesi bölgesinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Akyazı ve Hendek mevkilerinde oluşan yoğunluk sebebi ile yolda kalan vatandaşların yardımına Sakarya Büyükşehir Belediyesi koştu. Belediye personelleri, yolda kalan vatandaşlara su ve yiyecek ikramında bulundu.