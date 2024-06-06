Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski başbakanlardan Tansu Çiller’e, eşi Özer Uçuran Çiller’in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, eski Başbakan Tansu Çiller’i, eşi Özer Uçuran Çiller’in vefatı nedeniyle Yeniköy’deki evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Taziye sonrası yaptığı açıklamada Destici, "Özer Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Tansu Çiller hanımefendi Türkiye’de başbakanlık yapmış, onun yanı sıra Türkiye’nin en önemli partilerinin birisinde genel başkanlık yapmış önemli bir değerimiz. Bugün de hem taziyede bulunduk hem de Türkiye’nin içinden geçtiği şartları ve öne çıkan gündem maddelerini de konuştuk. Önümüzdeki günlerde kendisini tekrar ziyaret edeceğiz" diye konuştu.