Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden Rıdvan Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.